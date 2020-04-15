АГРУ разработала антикризисный план для стабильной работы газовой инфраструктуры

Ассоциация газового рынка Украины (АГРУ) подготовила план мероприятий, который позволит избежать обострения кризиса неплатежей среди участников газового рынка и обеспечит стабильную работу критической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба АГРУ.

Так, первая группа мер разработана для стабилизации работы предприятий газовой инфраструктуры в условиях, когда расчеты за доставку газа сократились на 30% и в условиях запрета применять штрафные санкции за несвоевременные расчеты по доставке газа и ограничивать распределение газа потребителям.

"С целью стабилизации работы предприятий критической инфраструктуры предлагается принять симметричные меры и для других участников рынка. В частности, на законодательном уровне - закрепить нормой прямого действия не начисления штрафных санкций за проведение несвоевременных расчетов Операторами ГРМ перед Оператором ГТС за мощность (услуги магистрального транспортировки) и услуги по урегулированию суточных небалансов. А также освободить операторов ГРМ от ответственности за несвоевременную уплату ЕСВ, НДФЛ, НДС и экологического налога. Такие меры предлагается внедрить на срок действия карантина и в течение 45 дней со дня его отмены", - говорится в сообщении.

Вторая группа мер касается окончания реформы газового рынка в интересах потребителей. В пресс-службе отметили, что введение учета газа в единицах энергии станет более объективным и позволит платить за энергетическую ценность газа, а не объем. Для этого, по словам пресс-службы, достаточно принять проект закона Украины "о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии" (регистрационный номер 2553 от 06.12.2019 г.).

"Третья группа мер касается приведения нормативной базы к реальным условиям рынка. Кабинету Министров необходимо принять обоснованные нормы потребления для потребителей без учета газа. Недавно правительство на 50% увеличило социальные нормативы, в пределах которых предоставляется субсидия. Этим подтвердив, что реальные объемы потребления превышают установленные нормы. Минэнерго сегодня имеет все полномочия, чтобы инициировать пересмотр норм и остановить накопление долгов между участниками газового рынка", - говорится в сообщении.

Также, по данным АГРУ, сегодня примерно миллион потребителей остается без счетчиков газа. "Из-за введения ограничительных карантинных мероприятий Операторы ГРМ вынуждены приостановить программу их установки. Учитывая эти обстоятельства, Ассоциация считает необходимым на законодательном уровне урегулировать вопрос предельных сроков установки счетчиков", - сообщает пресс-служба.