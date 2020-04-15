АГРУ розробила антикризовий план для стабільної роботи газової інфраструктури

Асоціація газового ринку України (АГРУ) підготувала план заходів, який дозволить уникнути загострення кризи неплатежів серед учасників газового ринку і забезпечить стабільну роботу критичної інфраструктури. Про це повідомляє прес-служба АГРУ.

Так, перша група заходів розроблена для стабілізації роботи підприємств газової інфраструктури в умовах, коли розрахунки за доставку газу скоротилися на 30% і в умовах заборони застосовувати штрафні санкції за несвоєчасні розрахунки з доставки газу і обмежувати розподіл газу споживачам.

"З метою стабілізації роботи підприємств критичної інфраструктури пропонується прийняти симетричні заходи і для інших учасників ринку. Зокрема, на законодавчому рівні закріпити нормою прямої дії не нарахування штрафних санкцій за проведення несвоєчасних розрахунків Операторами ГРМ перед Оператором ГТС за потужність (послуги магістрального транспортування) та послуги з врегулювання добових небалансів. А також звільнити операторів ГРМ від відповідальності за несвоєчасну сплату ЄСВ, ПДФО, ПДВ та екологічного податку. Такі заходи пропонується впровадити на термін дії карантину та протягом 45 днів з дня його скасування", - йдеться в повідомленні.

Друга група заходів стосується завершення реформи газового ринку в інтересах споживачів. У прес-службі зазначили, що введення обліку газу в одиницях енергії стане більш об'єктивним і дозволить платити за енергетичну цінність газу, а не обсяг. Для цього, за словами прес-служби, досить прийняти проект закону України "про введення на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії" (реєстраційний номер 2553 від 06.12.2019 р.).

"Третя група заходів стосується приведення нормативної бази до реальних умов ринку. Кабінету Міністрів необхідно прийняти обґрунтовані норми споживання для споживачів без урахування газу. Нещодавно уряд на 50% збільшив соціальні нормативи, у межах яких надається субсидія. Цим підтвердивши, що реальні обсяги споживання перевищують встановлені норми. Міненерго сьогодні має всі повноваження, щоб ініціювати перегляд норм і зупинити накопичення боргів між учасниками газового ринку", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними АГРУ, сьогодні приблизно мільйон споживачів залишається без лічильників газу. "Через введення обмежувальних карантинних заходів Оператори ГРМ змушені призупинити програму їх встановлення. Враховуючи ці обставини, Асоціація вважає за необхідне на законодавчому рівні врегулювати питання граничних строків встановлення лічильників", - повідомляє прес-служба.