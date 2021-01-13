АГРУ обратилась в Секретариат Энергосообщества по поводу ситуации с тарифами на газ

Ассоциация газового рынка Украины обратилась с письмом на имя директора Секретариата Энергетического Сообщества Янеза Копача для объективной и профессиональной оценки ситуации с тарифами на распределение газа в Украине и предупреждения вмешательства в работу Регулятора.

Об этом сообщает пресс-служба АГРУ.

"С января 2021 года в Украине проводится организованная политическая кампания с применением отдельных народных депутатов и заказных уличных акций, которая создает давление на Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг для отмены действующих тарифов на распределение (доставку) газа", - говорится в сообщении.

В Ассоциации отметили, что тарифы были утверждены НКРЭКУ в декабре 2020 года с соблюдением процедуры их открытых общественных обсуждений с учетом аргументов и предложений всех заинтересованных сторон. Это стало продолжением выполнения Украиной своих обязательств перед Энергетическим сообществом и МВФ.

"Но еще до окончательного утверждения тарифов, игнорируя возможности, которые предоставляет действующая процедура утверждения тарифов, 18 декабря 2020 года в Верховной Раде Украины группа народных депутатов зарегистрировала проект Постановления №4522 о пересмотр и снижение тарифов на распределение природного газа (далее – Проект Постановления). Согласно действующего законодательства такие действия ограничивают полномочия членов Регулятора и должностных лиц Регулятора и является незаконным воздействием. Именно Проект Постановления дал толчок к дальнейшему наращиванию политического давления на Регулятор. С января 2021 года отдельные политические силы будоражат общество, прибегают к откровенной дезинформации и требуют от независимого Регулятора немедленно пересмотреть тарифы операторов ГРС и снизить их уровень", - говорится в сообщении.

АГРУ считает, что сейчас отсутствуют основания для снижения утвержденных в декабре 2020 года тарифов на распределение газа.

"Более того, утвержденная в этих тарифах цена газа для покрытия технологических потерь в системах газораспределения не покрывает их рыночную стоимость. В тарифах операторов ГРС утверждена цена газа на уровне 15,934 EUR/MWh. По состоянию на 30 декабря 2020 года рыночная стоимость газа составляла 18,99 EUR/MWh, поэтому операторы ГРМ не смогли в этот день на электронных биржевых торгах UEEX купить газ на для покрытия технологических потерь в январе 2021 года. В дальнейшем рыночные цены на газ еще выросли – во второй декаде января 2021 г они составляют около 20,20 EUR/MWh", - говорится в сообщении.

Таким образом, по словам АГРУ, действующих тарифов уже не достаточно для финансирования всех обоснованных затрат операторов ГРС

"Манипуляции общественным мнением и искусственное возмущение местных общин, приводят к дестабилизации в обществе. Призывы к неплатежам, конфискации имущества в пользу других предприятий, необоснованного уменьшения тарифов являются незаконными и ведут к углублению газового кризиса. Ведь это приведет к дефициту у операторов ГРС средств на финансирование текущей деятельности и технологических потерь, что приведет к очередной долгового кризиса - наращивание долгов по всей цепочке доставки газа вместе с Оператором ГТС. Это является недопустимым с учетом обеспечения Оператором ГТС надежности транзита природного газа", - говорится в сообщении.