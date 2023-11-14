В "Агробіостандарті" заявили про зрив приватизації "Волиньторф"

Приватизація державного підприємства "Волиньторф", яке на відкритому аукціоні Фонду держмайна купило ТОВ "Агробіостандарт" за 254,7 млн грн (з урахуванням сплати попередніх боргів), під загрозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акціонера "Агробіостандарту" Костянтина Бровченка під час прес-конференції.

"Ми як інвестори придбали це підприємство, і сьогодні, через зрив місцевих корупціонерів, держава може недоотримати 250 млн грн. Ці гроші, які так необхідні під час боротьби проти агресора", - заявив акціонер.

За його словами "Волиньторф" видобуває торф для виготовлення палива, яке використовується для обігріву домівок, а також використовується як сировина для великих котелень.

У 2016 році, за ініціативою Анатолія Капустюка при Волинській обласній раді було створено комунальне підприємство "Волиньприродресурс", якому чиновники дали забрати всі регіональні ліцензії на видобуток торфу, бурштину та міді. Через це державний "Волиньторф" був змушений працювати з "Волиньприродресурсом", переробляючи його сировину та продаючи комунальному підприємству торф за 2 тис. грн/т, тоді як ринкова ціна тонни торфу становить 5 тис. грн/т.

"Це означає, що "Волиньпродресурс" через підставні компанії далі продає це все населенню (а це готівка) та різним підприємствам. Йдеться про щонайменше 100 млн грн щороку, які крадуться на держпідприємстві", - заявив Бровченко, додавши, що "Волиньприродресурсу" вигідно, щоб "Волиньторф" залишався у державній власності.

Інвестор зазначає, що через два тижні після аукціону ДБР та столична прокуратура відкрили кримінальне провадження, в якому звинуватили "Агробіостандарт" та керівництво Фонду держмайна у незаконній приватизації "Волиньторфу" за зниженою ціною.

Слідчі наполягають, що перед торгами не було проведено попередньої оцінки майна ДП, яка б, за їхніми даними, мала скласти 350-400 млн грн. Майно "Волиньторфу" було заарештоване.

Своєю чергою, адвокат "Агробіостандарту" Оксана Маленко зазначила, що за законом "Про приватизацію” попередня оцінка не проводиться, а стартова ціна підприємства визначається з огляду на його балансову вартість, що і зробив ФДМУ.