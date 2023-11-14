В "Агробиостандарте" заявили о срыве приватизации "Волыньторф"

Приватизация государственного предприятия "Волыньторф", которое на открытом аукционе Фонда госимущества купило ООО "Агробиостандарт" за 254,7 млн грн (с учетом уплаты предыдущих долгов) под угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на акционера "Агробиостандарта" Константина Бровченко во время пресс-конференции.

"Мы как инвесторы приобрели это предприятие, и сегодня из-за срыва местных коррупционеров государство может недополучить 250 млн грн. Эти деньги, которые так необходимы во время борьбы против агрессора", - заявил акционер.

По его словам, "Волыньторф" добывает торф для изготовления топлива, которое используется для обогрева домов, а также используется как сырье для больших котельных.

В 2016 году, по инициативе Анатолия Капустюка при Волынском областном совете было создано коммунальное предприятие "Волыньприродресурс", которому чиновники дали забрать все региональные лицензии на добычу торфа, янтаря и меди. Поэтому государственный "Волыньторф" был вынужден работать с "Волыньприродресурсом", перерабатывая его сырье и продавая коммунальному предприятию торф за 2 тыс. грн/т, тогда как рыночная цена тонны торфа составляет 5 тыс. грн/т.

"Это означает, что "Волыньпродресурс" через подставные компании дальше продает это все населению (а это наличные деньги) и разным предприятиям. Речь идет по меньшей мере о 100 млн грн ежегодно, которые крадутся на госпредприятии", - заявил Бровченко, добавив, что "Волыньприродресурсу" выгодно, чтобы "Волыньторф" оставался в государственной собственности.

Инвестор отмечает, что через две недели после аукциона ГБР и столичная прокуратура открыли уголовное производство, в котором обвинили "Агробиостандарт" и руководство Фонда госимущества в незаконной приватизации "Волыньторфа" по сниженной цене.

Следователи настаивают, что перед торгами не была проведена предварительная оценка имущества ГП, которая, по их данным, должна составить 350-400 млн грн. Имущество "Волыньторфа" было арестовано.

В свою очередь, адвокат "Агробиостандарта" Оксана Маленко отметила, что по закону "О приватизации" предварительная оценка не проводится, а стартовая цена предприятия определяется с учетом его балансовой стоимости, что и сделал ФГИУ.