Агрессия завершится тогда, когда Запад пошлет сигнал России, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, когда, по его мнению, завершится агрессия России. Он считает, что это произойдет после того, как Запад пошлет сигнал РФ.

"Агрессия России завершится тогда, когда Запад пошлет сигнал России, что Украина одна из нас, она никогда не вернется к вам. Так как это было сделано с Центральной Европой и государствами Балтии", - заявил глава МИД.

Напомним, что министр считает, что если бы все заняли принципиальную позицию по отношению к РФ, конфликт бы урегулировался. Также он заявил, что Украина страдает из-за того, что отдельные партнеры занимают нейтральную позицию вместо активной.