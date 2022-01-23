Агресія завершиться тоді, коли Захід пошле сигнал Росії, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про те, коли, на його думку, завершиться агресія Росії. Він вважає, що це відбудеться після того, як Захід пошле сигнал РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Дмитра Кулеби "Радіо Свобода" .

"Агресія Росії завершиться тоді, коли Захід пошле сигнал Росії, що Україна одна з нас, вона ніколи не повернеться до вас. Так як це було зроблено з Центральною Європою і державами Балтії", - заявив глава МЗС.

Нагадаємо, що міністр вважає, що якби всі зайняли принципову позицію по відношенню до РФ, конфлікт би врегулювався. Також він заявив, що Україна страждає через те, що окремі партнери займають нейтральну позицію замість активної.