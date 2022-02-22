UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Агрессия со стороны России: сколько украинцев считают угрозу реальной

Автор: Александр Белоус

В начале февраля 39% населения Украины считали, что угроза полномасштабной агрессии со стороны России является либо очень вероятной, либо неизбежной. Еще 33% опрошенных склонялись к тому, что угроза со стороны России хоть и не велика, однако возможна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Фонда "Демократические инициативы".

В отсутствие вообще какой-либо угрозы со стороны восточного соседа верит лишь 7% украинцев.

По данным опроса, абсолютное большинство украинцев (61%) возлагает ответственность за рост угрозы войны на руководство России.

Опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром политической социологии в течение 1-12 февраля 2022 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Всего опрошен 2001 респондент. Максимальная теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине февраля 2022 года большинство опрошенных (64%) уверены, что Украина сможет отразить нападение если вторжение России состоится. Треть (32%) не уверены в этом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину