Агрессия со стороны России: сколько украинцев считают угрозу реальной

В начале февраля 39% населения Украины считали, что угроза полномасштабной агрессии со стороны России является либо очень вероятной, либо неизбежной. Еще 33% опрошенных склонялись к тому, что угроза со стороны России хоть и не велика, однако возможна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Фонда "Демократические инициативы".
В отсутствие вообще какой-либо угрозы со стороны восточного соседа верит лишь 7% украинцев.
По данным опроса, абсолютное большинство украинцев (61%) возлагает ответственность за рост угрозы войны на руководство России.
Опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром политической социологии в течение 1-12 февраля 2022 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Всего опрошен 2001 респондент. Максимальная теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.
Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине февраля 2022 года большинство опрошенных (64%) уверены, что Украина сможет отразить нападение если вторжение России состоится. Треть (32%) не уверены в этом.