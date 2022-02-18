Две трети украинцев верят в способность страны отразить нападение России

В середине февраля 2022 года большинство опрошенных (64%) уверены, что Украина сможет отразить нападение, если вторжение России произойдет. Треть (32%) не уверены в этом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".

При этом 19% респондентов оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину как высокую, 33% - как среднюю, 20% - как низкую, тогда как 25% считают, что нет никакой опасности.

Таким образом, в последние несколько дней оценка вероятности угрозы как высокой уменьшилась с 28 до 19%. В то же время с 58 до 64% выросла уверенность граждан, что Украина сможет отразить нападение, если вторжение России состоится, отмечают социологи.

Опрос проведен социологической группой "Рейтинг" 16-17 февраля 2022 года среди 1722 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,4%.