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Две трети украинцев верят в способность страны отразить нападение России

Новина українською →
Украина, Пятница 18 февраля 2022 10:53
Две трети украинцев верят в способность страны отразить нападение России Фото: украинцы верят в способность дать отпор русским оккупантам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В середине февраля 2022 года большинство опрошенных (64%) уверены, что Украина сможет отразить нападение, если вторжение России произойдет. Треть (32%) не уверены в этом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Две трети украинцев верят в способность страны отразить нападение России

При этом 19% респондентов оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину как высокую, 33% - как среднюю, 20% - как низкую, тогда как 25% считают, что нет никакой опасности.

Две трети украинцев верят в способность страны отразить нападение России

Таким образом, в последние несколько дней оценка вероятности угрозы как высокой уменьшилась с 28 до 19%. В то же время с 58 до 64% выросла уверенность граждан, что Украина сможет отразить нападение, если вторжение России состоится, отмечают социологи.

Опрос проведен социологической группой "Рейтинг" 16-17 февраля 2022 года среди 1722 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,4%.

Напомним, готовность украинцев сопротивляться российским интервентам растет. По данным опроса КМИС, с 33,3% до 37,3% возросла готовность оказать вооруженное сопротивление. Кроме этого, с 21,7% до 25% выросла готовность оказать сопротивление путем участия в акциях гражданского сопротивления.

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