Агресія з боку Росії: скільки українців вважають загрозу реальною

На початку лютого 39% населення України вважали, що загроза повномасштабної агресії з боку Росії є або дуже імовірною, або неминучою. Ще 33% опитаних схилялися до того, що загроза зі сторони Росії хоч і не велика, однак можлива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Фонду "Демократичні ініціативи".

У відсутність взагалі будь-якої загрози з боку східного сусіда вірить лише 7% українців. За даними опитування, абсолютна більшість українців (61%) покладає відповідальність за зростання загрози війни на керівництво Росії. Опитування проведене Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром політичної соціології протягом 1–12 лютого 2022 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведено методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Загалом опитаний 2001 респондент. Максимальна теоретична похибка вибірки не перевищує 2,2%.