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Агрессия России затронет всю Европу, - президент Эстонии

Автор: Наталья Скороход

Эстония предупреждает, что вторжение России ы Украину затронет всю Европу. Соответствующее заявление сделали на совместной пресс-конференции президент Алар Карис и премьер-министр Кая Каллас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

По словам Кариса, Совет национальной обороны обсудил на заседании эскалацию напряженности в Украине. Он отметил, что в случае вторжения России, это коснется всей Европы, поэтому Эстония должна быть готова

Поскольку Эстония является членом НАТО, то ей нужно поддерживать совместные заявления, которые продвигают участники Альянса. Второе - важно поддерживать Украину всеми силами. К примеру, Эстония может держать вопрос Украины на высоком уровне среди своих союзников и делиться оружием и собственными ноу-хау. Третьим шагом является повышение обороноспособности самой Эстонии.

Напомним, что Великобритания увеличит число своих войск в Эстонии. Это делают для того, чтоб укрепить восточное крыло НАТО и остановить Россию.

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ЭстонияВторжение России в Украину