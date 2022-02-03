Агрессия России затронет всю Европу, - президент Эстонии

По словам Кариса, Совет национальной обороны обсудил на заседании эскалацию напряженности в Украине. Он отметил, что в случае вторжения России, это коснется всей Европы, поэтому Эстония должна быть готова

Поскольку Эстония является членом НАТО, то ей нужно поддерживать совместные заявления, которые продвигают участники Альянса. Второе - важно поддерживать Украину всеми силами. К примеру, Эстония может держать вопрос Украины на высоком уровне среди своих союзников и делиться оружием и собственными ноу-хау. Третьим шагом является повышение обороноспособности самой Эстонии.