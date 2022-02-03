Агрессия России затронет всю Европу, - президент Эстонии

Эстония предупреждает, что вторжение России ы Украину затронет всю Европу. Соответствующее заявление сделали на совместной пресс-конференции президент Алар Карис и премьер-министр Кая Каллас.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
По словам Кариса, Совет национальной обороны обсудил на заседании эскалацию напряженности в Украине. Он отметил, что в случае вторжения России, это коснется всей Европы, поэтому Эстония должна быть готова
Поскольку Эстония является членом НАТО, то ей нужно поддерживать совместные заявления, которые продвигают участники Альянса. Второе - важно поддерживать Украину всеми силами. К примеру, Эстония может держать вопрос Украины на высоком уровне среди своих союзников и делиться оружием и собственными ноу-хау. Третьим шагом является повышение обороноспособности самой Эстонии.
Напомним, что Великобритания увеличит число своих войск в Эстонии. Это делают для того, чтоб укрепить восточное крыло НАТО и остановить Россию.