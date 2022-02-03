Агресія Росії торкнеться всієї Європи, - президент Естонії

За словами Каріса, Рада національної оборони обговорила на засіданні ескалацію напруженості в Україні. Він зазначив, що в разі вторгнення Росії, це торкнеться всієї Європи, тому Естонія повинна бути готова

Оскільки Естонія є членом НАТО, то їй потрібно підтримувати спільні заяви, які просувають учасники Альянсу. Друге - важливо підтримувати Україну всіма силами. Наприклад, Естонія може тримати питання України на високому рівні серед своїх союзників і ділитися зброєю і власними ноу-хау. Третім кроком є підвищення обороноздатності самої Естонії.