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Агресія Росії торкнеться всієї Європи, - президент Естонії

Автор: Наталья Скороход

Естонія попереджає, що вторгнення Росії в Україну торкнеться всієї Європи. Відповідну заяву зробили на спільній прес-конференції президент Алар Каріс і прем'єр-міністр Кая Каллас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

За словами Каріса, Рада національної оборони обговорила на засіданні ескалацію напруженості в Україні. Він зазначив, що в разі вторгнення Росії, це торкнеться всієї Європи, тому Естонія повинна бути готова

Оскільки Естонія є членом НАТО, то їй потрібно підтримувати спільні заяви, які просувають учасники Альянсу. Друге - важливо підтримувати Україну всіма силами. Наприклад, Естонія може тримати питання України на високому рівні серед своїх союзників і ділитися зброєю і власними ноу-хау. Третім кроком є підвищення обороноздатності самої Естонії.

Нагадаємо, що Великобританія збільшить число своїх військ в Естонії. Це роблять для того, щоб зміцнити східне крило НАТО і зупинити Росію.

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ЕстоніяВторгнення Росії до України