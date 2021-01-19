Агрессия России против Украины остается приоритетом для ОБСЕ, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел встречу с новой главой ОБСЕ и главой МИД Швеции Анн Линде в Киеве. Он считает, что российская агрессия против Украины остается среди приоритетных вопросов для ОБСЕ.

Об этом Кулеба написал в Twitter.

Анн Линде проведет в Украине два дня. Это ее первый зарубежный визит в качестве главы ОБСЕ.

"Четкий сигнал, что основная угроза европейской безопасности, вызванная агрессией РФ против Украины, остается среди приоритетов председательства Швеции в ОБСЕ в 2021", - написал Кулеба.

Напомним, сегодня Анн Линде прибыла в Киев. Она планирует провести встречу с Дмитрием Кулебой. Вместе они посетят зону операции Объединенных сил, а также обсудят ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Ранее Кулеба сообщал, что решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу Украины против России из-за аннексии Крыма повышает цену ответственности для Российской Федерации.