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Агрессия России против Украины остается приоритетом для ОБСЕ, - Кулеба

Автор: Игорь Литвиненко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел встречу с новой главой ОБСЕ и главой МИД Швеции Анн Линде в Киеве. Он считает, что российская агрессия против Украины остается среди приоритетных вопросов для ОБСЕ.

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Об этом Кулеба написал в Twitter.

Анн Линде проведет в Украине два дня. Это ее первый зарубежный визит в качестве главы ОБСЕ.

"Четкий сигнал, что основная угроза европейской безопасности, вызванная агрессией РФ против Украины, остается среди приоритетов председательства Швеции в ОБСЕ в 2021", - написал Кулеба.

Напомним, сегодня Анн Линде прибыла в Киев. Она планирует провести встречу с Дмитрием Кулебой. Вместе они посетят зону операции Объединенных сил, а также обсудят ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Ранее Кулеба сообщал, что решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу Украины против России из-за аннексии Крыма повышает цену ответственности для Российской Федерации.

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Новости Украины ОБСЕДмитрий Кулеба