Агрессия РФ против Украины. Российские миллиардеры потеряли 28 млрд долларов, - Forbes

Так, с 20 декабря 2021 года по 25 января 2022 год состояние 104 российских миллиардеров уменьшилось на 27,9 миллиарда долларов. "Пострадали" 76 человек из списка Forbes. При этом десять человек потеряли больше одного миллиарда долларов.

Самые ощутимые потери у владельцев "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон (2,1 млрд долларов) и Геннадий Тимченко (1,9 млрд долларов).

А состояние владельца производителя электромобилей Arrival Дениса Свердлова всего за месяц уменьшилось на 50%. Но отмечают, что это связано с внутренними проблемами в компании, а не с геополитической напряженностью.

На втором месте по потерям в относительном выражении оказался основатель "Яндекса" Аркадий Волож - его состояние сократилось на 26% (потерял 600 миллионов).

На третьем месте основатель TCS Group Олег Тиньков. Его финансовые потери составили 21% от всего состояния.