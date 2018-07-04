Моравецький назвав агресію РФ проти України частиною великого плану дестабілізації Заходу

Агресія РФ проти України похитнула архітектуру безпеки Європи, заявив Моравецький

Агресія Росії проти України це частина російського плану дестабілізації Заходу. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час дебатів у Європейському парламенті у Страсбурзі, передає "Польське радіо".

"Агресія Росії проти України похитнула архітектуру безпеки Центрально-Східної Європи. Вона була теж частиною більшого плану дестабілізації Заходу. Кілька років перед цим ціллю такої ж атаки стала Грузія. Це виразно показує, що дії Росії не є випадковими, а становлять частину опрацьованої стратегії. Єдиною виною цих держав був вибір європейської моделі економіки та політики. Це показує, що безпека східного партнерства Європи є питанням для всього Європейського Союзу такою ж мірою, як безпека нашого південного сусідства", - заявив політик.

Також Моравецький також звернув увагу на загрози, зокрема, кіберзлочинність і втручання в хід демократичних процесів.

Нагадаємо, Моравецький в час виступу заявив, що Європейському союзу не потрібен російський газопровід "Північний потік".