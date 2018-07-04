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Моравецький назвав агресію РФ проти України частиною великого плану дестабілізації Заходу

НовиниПолітика    04.07.2018 - 16:05
Фото: Матеуш Моравецький (flickr.com premierrp)
Фото: Матеуш Моравецький (flickr.com premierrp)

Агресія РФ проти України похитнула архітектуру безпеки Європи, заявив Моравецький

Агресія Росії проти України це частина російського плану дестабілізації Заходу. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час дебатів у Європейському парламенті у Страсбурзі, передає "Польське радіо".

"Агресія Росії проти України похитнула архітектуру безпеки Центрально-Східної Європи. Вона була теж частиною більшого плану дестабілізації Заходу. Кілька років перед цим ціллю такої ж атаки стала Грузія. Це виразно показує, що дії Росії не є випадковими, а становлять частину опрацьованої стратегії. Єдиною виною цих держав був вибір європейської моделі економіки та політики. Це показує, що безпека східного партнерства Європи є питанням для всього Європейського Союзу такою ж мірою, як безпека нашого південного сусідства", - заявив політик.

Також Моравецький також звернув увагу на загрози, зокрема, кіберзлочинність і втручання в хід демократичних процесів.

Нагадаємо, Моравецький в час виступу заявив, що Європейському союзу не потрібен російський газопровід "Північний потік".

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Теги публікації: Російська Федерація, Польша  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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