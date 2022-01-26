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Агрессия РФ подталкивает Австрию к вступлению в НАТО, - СМИ

Автор: Анна Полисученко

Российские военные угрозы заставили нейтральные страны, например Швецию и Финляндию, задуматься над обеспечением своей безопасности и членством в НАТО. В Австрии также решили не оставаться в стороне, а присоединиться к Альянсу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление австрийского политолога и экономиста Гюнтера Феллингера в газете Die Presse.

"Себастиан Курц объявил США стратегическим партнером, позволил создать офис связи НАТО в Вене и присоединился к программе ЕС PESCO, а австрийский генерал сейчас возглавляет оборонный комитет ЕС, но этого было недостаточно, чтобы начать дискуссию относительно НАТО. Сейчас пришла пора завершить западную интеграцию Австрии и вступить в НАТО", - говорится в материале.

Феллингер отмечает, что "эскалация России против Украины волнует всю Европу".

"В ЕС нельзя быть нейтральным в случае нападения. Хотя Украина только ассоциирована с ЕС, но нападение и требования России направлены непосредственно против нас всех - против ЕС, НАТО, свободной Европы", - говорится в статье.

Ранее мы писали, что Австрия поддержит Украину при возникновении конфликта с РФ.

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Австрия