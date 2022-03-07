UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Агрессия против нашей территории. Азербайджанский депутат однозначно оценил атаку на консульство в Харькове

Автор: Антон Федорцив

Депутат азербайджанского Милли меджлиса, член комитета по правовой политике и государственному строительству Фазаиль Агамалы отреагировал на ракетный обстрел войсками РФ почетного консульства республики в Харькове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Report.az.

Депутат заявил, что Россия разрушает не только военные объекты, но и детские сады, школы и жилые дома. Из-за обстрелов есть огромные потери среди гражданского населения, в частности, страдают невинные дети.

"К счастью, среди наших соотечественников нет потерь. По всем нормам и принципам международного права такое (обстрел консульства – ред.) совершенно недопустимо. Потому что эта территория считается территорией не воюющей страны, то есть Азербайджана. Это должно расцениваться как агрессия на территорию. Азербайджана.Азербайджанское государство демонстрирует довольно сдержанную и мудрую позицию.В то же время азербайджанский народ со всеми народами мира прилагает совместные усилия по преодолению гуманитарного кризиса, вызванного российской агрессией, говорит "нет" этой войне", – добавил Агамалы.

Напомним, что Россия в очередной раз сорвала открытие гуманитарных коридоров для эвакуации населения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковАзербайджанВторжение России в Украину