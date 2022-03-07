Агресія проти нашої території. Азербайджанський депутат однозначно оцінив атаку на консульство в Харкові

Депутат заявив, що Росія руйнує не лише військові об'єкти, а й дитячі садки, школи та житлові будинки. Через обстріли є величезні втрати серед цивільного населення, зокрема, страждають безневинні діти.

"На щастя, серед наших співвітчизників немає втрат. За всіма нормами та принципами міжнародного права таке (обстріл консульства – ред.) абсолютно неприпустимо. Тому що ця територія вважається територією країни, що не воює, тобто Азербайджану. Це має розцінюватись як агресія на територію Азербайджану. Азербайджанська держава демонструє досить стриману та мудру позицію. У той же час азербайджанський народ з усіма народами світу докладає спільних зусиль з подолання гуманітарної кризи, спричиненої російською агресією, каже "ні" цій війні", – додав Агамали.