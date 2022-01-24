Агрессия на границе и угроза терроризма: США обновили правила по поездкам в Россию

Кроме того, по всей России существует потенциальная угроза терроризма и возможность преследований в отношении иностранцев, в том числе из-за норм, направленных именно против иностранцев, отмечают в ведомстве.

Также в ведомстве США не советуют своим гражданам "путешествовать наземным транспортом из России в Украину" из-за непредсказуемой ситуации на границе.

В Госдепе напомнили, что граждан США в России безосновательно допрашивали, арестовали по фальшивым обвинениям, в отношении их открывали сомнительные уголовные производства, их судили без предоставления доказательств.

Гражданам США не советуют посещать Россию из-за: