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Агрессия на границе и угроза терроризма: США обновили правила по поездкам в Россию

Автор: Артур Родивилов

США обновили правила для граждан по поездкам за границу. В частности Госдеп не рекомендует американцам путешествовать по России из-за агрессии в отношении Украины и распространения COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепартамента США.

Кроме того, по всей России существует потенциальная угроза терроризма и возможность преследований в отношении иностранцев, в том числе из-за норм, направленных именно против иностранцев, отмечают в ведомстве.

Также в ведомстве США не советуют своим гражданам "путешествовать наземным транспортом из России в Украину" из-за непредсказуемой ситуации на границе.

В Госдепе напомнили, что граждан США в России безосновательно допрашивали, арестовали по фальшивым обвинениям, в отношении их открывали сомнительные уголовные производства, их судили без предоставления доказательств.

Гражданам США не советуют посещать Россию из-за:

  • напряженности на границе с Украиной;
  • возможности преследования граждан США;
  • ограниченных возможностей посольства оказывать помощь гражданам США в России;
  • COVID-19 и связанных с этим ограничений,
  • терроризма;
  • произвольного применения местного законодательства.

Напомним, 24 января Госдепартамент Соединенных Штатов дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих США и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

Кроме того, США обновили рекомендации по поездкам в Украину.

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Вторжение России в Украину