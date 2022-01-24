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Агресія на кордоні і загроза тероризму: США оновили правила щодо поїздок до Росії

Автор: Артур Родивилов

США оновили правила для громадян щодо поїздок за кордон. Зокрема Держдеп не рекомендує американцям подорожувати Росією через агресію щодо України і поширення COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепартаменту США.

Крім того, по всій Росії існує потенційна загроза тероризму і можливість переслідувань щодо іноземців, у тому числі через норми, спрямовані саме проти іноземців, зазначають у відомстві.

Також у відомстві США не радять своїм громадянам "подорожувати наземним транспортом з Росії в Україну" через непередбачувану ситуацію на кордоні.

У Держдепі нагадали, що громадян США в Росії безпідставно допитували, заарештували за фальшивими звинуваченнями, проти них відкривали сумнівні кримінальні провадження, судили без надання доказів.

Громадянам США не радять відвідувати Росію через:

  • напруженості на кордоні з Україною;
  • можливості переслідування громадян США;
  • обмежених можливостей посольства надавати допомогу громадянам США в Росії;
  • COVID-19 і пов'язаних з цим обмежень,
  • тероризм;
  • довільного застосування місцевого законодавства.

Нагадаємо, 24 січня Держдепартамент Сполучених Штатів дав дозвіл на добровільний від'їзд державних службовців США і зобов'язав виїхати членів їх сімей з посольства в Києві.

Крім того, США оновили рекомендації щодо поїздок в Україну.

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