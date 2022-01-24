Агресія на кордоні і загроза тероризму: США оновили правила щодо поїздок до Росії

Крім того, по всій Росії існує потенційна загроза тероризму і можливість переслідувань щодо іноземців, у тому числі через норми, спрямовані саме проти іноземців, зазначають у відомстві.

Також у відомстві США не радять своїм громадянам "подорожувати наземним транспортом з Росії в Україну" через непередбачувану ситуацію на кордоні.

У Держдепі нагадали, що громадян США в Росії безпідставно допитували, заарештували за фальшивими звинуваченнями, проти них відкривали сумнівні кримінальні провадження, судили без надання доказів.

Громадянам США не радять відвідувати Росію через: