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Агресор має піти. Росія ще не готова до миру в Україні, - Борель

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Брюссель, П'ятниця 18 листопада 2022 03:55
Агресор має піти. Росія ще не готова до миру в Україні, - Борель Фото: голова європейської дипломатії Жозеп Боррель (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель упевнений, що Російська Федерація ще не готова до миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, поки немає жодних ознак готовності вивести російські війська з України.

"Я боюся, що Росія не готова піти, і доки вона не піде, мир буде неможливий. Саме Росія має зробити мир можливим, агресор повинен піти, якщо він хоче міцного миру", - додав Боррель.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський на саміті G20 запропонував свою формулу світу. Вона полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведенні військ РФ з окупованих територій. Загалом план складається з 10 пунктів.

Також з'явилася інформація, що колишній італійський прем'єр Сільвіо Берлусконі хоче схилити російського президента Володимира Путіна піти на переговори і укласти мир з Україною.

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