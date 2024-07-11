UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Агресивні гібридні дії Росії можуть змусити Альянс застосувати статтю 5, - декларація НАТО

Фото: засідання Вашингтонського саміту НАТО (nato.int)
Автор: Вадим Ребрина

Агресивні гібридні дії Росії проти членів Альянсу можуть досягти рівня збройного нападу та змусити Північноатлантичну раду застосувати статтю 5 Вашингтонського договору.

Про це йдеться у декларації Вашингтонського саміту НАТО, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАТО.

У документі йдеться, що Росія посилила свої агресивні гібридні дії проти членів Альянсу, в тому числі через посередників.

До таких дій належать саботаж, акти насильства, провокації на кордонах Альянсу, інструменталізація нелегальної міграції, зловмисна кібердіяльність, електронне втручання, кампанії з дезінформації, зловмисний політичний вплив, а також економічний примус.

Ці дії становлять загрозу безпеці Альянсу, наголосили члени НАТО.

"Ми повторюємо, що гібридні операції проти членів Альянсу можуть досягти рівня збройного нападу та можуть змусити Північноатлантичну раду застосувати статтю 5 Вашингтонського договору", - йдеться у декларації.

Стаття 5 говорить про те, що напад на одного з членів НАТО розглядатиметься як напад на всіх членів НАТО.

Нагадаємо, у травні члени НАТО висловили занепокоєння нещодавніми зловмисними діями Росії на території країн Альянсу й пообіцяли відповісти "індивідуально та колективно"

10 липня високопосадовець НАТО, відповідаючи на запитання, якою може бути реакція НАТО на гібридні операції РФ, сказав, що будь-яка з країн НАТО може попросити захисту у Альянсу від гібридних операцій та кібератак Росії. Цей момент регулюється відповідною статтею Північноатлантичного договору.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram..

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРосійська Федерація