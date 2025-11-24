Аграрний сектор виступив проти індексації вантажних тарифів УЗ у 2026 році

В ній стверджується, що таке рішення поглибить логістичну кризу та знизить конкурентоспроможність українського експорту.

У зверненні наголошується, що попереднє суттєве підвищення тарифів у 2022 році вже призвело до масштабного переходу вантажів із залізниці на автомобільний транспорт: частка автоперевезень зросла до 50%, а нині утримується на рівні 34-39%, що на 10-15% вище довоєнних показників. На думку асоціацій, повторне збільшення ставок може знову відштовхнути вантажовідправників, що в перспективі зменшить доходи самої "Укрзалізниці".

Аграрні асоціації також зазначають, що пасажирські перевезення УЗ щороку створюють дефіцит понад 18 млрд грн. Але у міжнародній практиці збиткові пасажирські перевезення компенсуються державою - через прямі дотації, як у США, або систему PSO, як у ЄС. Одна з цих моделей має бути застосована і в Україні.

Аграрії закликали уряд призупинити підвищення тарифів на 2026 рік, розробити прозорий механізм тарифоутворення та запровадити модель PSO для фінансування пасажирського сектору. Також аграрії закликали створити робочу групу за участю вантажовідправників, затвердити дорожню карту тарифної реформи УЗ та встановити чіткі правила формування ринкової вартості користування вагонами, зокрема через аукціони.