Аграрний експорт дав більше половини валютних надходжень в Україну від торгівлі

В умовах війни аграрний сектор став основою українського експорту валютних надходжень від торгівлі. Чотири з топ-5 позицій товарів, що Україна продавала у 2022 році, посіли продовольчі та с/г товари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час телемарафону .

За його словами, аграрна частина торік склала 53% від всього експорту. Загальна вартість продукції - понад 23 млрд доларів.

Висоцький зазначив, що на наступний рік попередньо очікуються такі ж валютні надходження, як і у 2022 році.

Чиновник повідомив, що Україна експортує не лише сировину, а й продукти переробки. Збільшилися показники експорту тваринницької продукції до ЄС, зокрема м’яса птиці та яєць. Україна має абсолютний рекорд за продажем молочної продукції в Європу. Також спостерігається зростання експорту біоетанолу в ЄС.