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Аграрний експорт дав більше половини валютних надходжень в Україну від торгівлі

Фото: аграрний експорт дав 53% валютних надходжень в Україну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В умовах війни аграрний сектор став основою українського експорту валютних надходжень від торгівлі. Чотири з топ-5 позицій товарів, що Україна продавала у 2022 році, посіли продовольчі та с/г товари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час телемарафону.

За його словами, аграрна частина торік склала 53% від всього експорту. Загальна вартість продукції - понад 23 млрд доларів.

Висоцький зазначив, що на наступний рік попередньо очікуються такі ж валютні надходження, як і у 2022 році.

Чиновник повідомив, що Україна експортує не лише сировину, а й продукти переробки. Збільшилися показники експорту тваринницької продукції до ЄС, зокрема м’яса птиці та яєць. Україна має абсолютний рекорд за продажем молочної продукції в Європу. Також спостерігається зростання експорту біоетанолу в ЄС.

Нагадаємо, у 2022 році в умовах війни експорт товарів з України скоротився на 35% до 44,1 млрд доларів. Найбільше постраждала металургія.

Відповідно до методології торгового балансу, експорт товарів до країн ЄС за підсумками 2022 року зріс на 4,2% в порівнянні з 2021 роком та склав близько 28 млрд доларів.

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