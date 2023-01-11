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Аграрный экспорт дал более половины валютных поступлений в Украину от торговли

Фото: аграрный экспорт дал 53% валютных поступлений в Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В условиях войны аграрный сектор стал основой украинского экспорта валютной выручки от торговли. Четыре из топ-5 позиций товаров, которые Украина продавала в 2022 году, заняли продовольственные и с/х товары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время телемарафона .

По его словам, аграрная часть в прошлом году составила 53% всего экспорта. Общая стоимость продукции - более 23 млрд долларов.

Высоцкий отметил, что на следующий год предварительно ожидаются такие же валютные поступления, как и в 2022 году.

Чиновник сообщил, что Украина экспортирует не только сырье, но и продукты переработки. Увеличились показатели экспорта животноводческой продукции в ЕС, в частности, мяса птицы и яиц. У Украины есть абсолютный рекорд по продаже молочной продукции в Европу. Также наблюдается рост экспорта биоэтанола в ЕС.

Напомним, в 2022 году в условиях войны экспорт товаров из Украины сократился на 35% до 44,1 млрд долларов. Больше всего пострадала металлургия.

Согласно методологии торгового баланса, экспорт товаров в страны ЕС по итогам 2022 года вырос на 4,2% по сравнению с 2021 годом и составил около 28 млрд долларов.

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