Аграрным предприятиям существенно смягчили условия бронирования работников
Минагрополитики расширило критерии для определения предприятий, имеющих важное значение для национальной экономики в области сельского хозяйства. Они могут подавать заявки на бронирование работников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.
В частности, приказом Минагрополитики расширены критерии площади обрабатывающих угодий (не менее 500 га вместо 1000 га) и среднего количества застрахованных лиц-работников (не менее 20 человек вместо 50).
Также дополнены новыми кодами классификации виды экономической деятельности (КВЭД), а именно:
- 21.20 Производство фармацевтических препаратов и материалов ( ветеринарных препаратов);
- 46.14 Деятельность посредников в торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и самолетами;
- 28.93 Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов и напитков, переработки табака.
Напомним, 27 января Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения.
Бронированию подлежат военнообязанные работники, работающие на:
- 1. предприятиях, учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы);
- 2. предприятиях, учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований;
- 3. предприятиях, учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
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