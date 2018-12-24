Аграрная партия входит в тройку лидеров выборов в ОТО

Фото: председатель Аграрной партии Юрий Крутько (agroparty.org.ua)

В Аграрной партии назвали результаты подсчетов голосов

Аграрная партия Украины стала первой и единственной внепарламентской политической партией, одержавшей победу в выборах в объединенных территориальных общинах (ОТО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на сайте политсилы.

По данным пресс-службы, наибольшую поддержку Аграрная партия получила в Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской и Черкасской областях, что позволило политической силе занять третье место по Украине по общему количеству победителей.

Всего в избирательных округах от Аграрной партии было выдвинуто около 1000 кандидатов на должности сельских, поселковых и городских голов и депутатов местных советов.

В борьбе за право защищать интересы граждан на местах кандидаты-аграрии оставили позади таких "парламентских тяжеловесов", как Радикальная партия Олега Ляшко, "Оппозиционный блок", "Народный фронт", "Самопомич" и т.д. Однако в политической силе не считают такой результат неожиданным, отметили в пресс-службе.

По словам лидера аграриев Юрия Крутько, Аграрная партия является главным защитником интересов жителей сельской местности, поскольку активно поддерживает децентрализацию, развитие малого и среднего сельскохозяйственного предпринимательства, и в целом - возрождение украинского села. Поэтому на выборах в ОТО Аграрная партия последние три года уверенно входит в тройку лидеров рядом с такими политическими силами, как БПП и "Батькивщина", заявили в пресс-службе.

"Сегодня в обществе есть запрос на возрождение украинского села. Согласно результатам социологического исследования, проведенного летом, 60% украинских граждан желают поддержки и развития сельской местности. Без сомнений, в Аграрной партии достаточно опытных и профессиональных менеджеров, которые работали, работают и будут работать на благо своих общин", - сказал председатель Аграрной партии Юрий Крутько.

В партии ранее заявили, что имеют большие политические амбиции. На высокую поддержку избирателей политики рассчитывают и во время парламентских выборов в 2019 году.