Аграрна партія входить в трійку лідерів виборів в ОТГ

Фото: голова Аграрної партії Юрій Крутько (agroparty.org.ua)

В Аграрній партії назвали результати підрахунків голосів

Аграрна партія України стала першою і єдиною позапарламентською політичною партією, яка перемогла на виборах в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті політсили.

За даними прес-служби, найбільшу підтримку Аграрна партія отримала в Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській та Черкаській областях, що дозволило політичній силі зайняти третє місце по Україні за загальною кількістю переможців.

Всього у виборчих округах від Аграрної партії було висунуто близько 1000 кандидатів на посади сільських, селищних і міських голів та депутатів місцевих рад.

У боротьбі за право захищати інтереси громадян на місцях кандидати-аграрії залишили позаду таких "парламентських важковаговиків", як Радикальна партія Олега Ляшка, "Опозиційний блок", "Народний фронт", "Самопоміч" і т. д. Однак у політичній силі не вважають такий результат несподіваним, зазначили в прес-службі.

За словами лідера аграріїв Юрія Крутька, Аграрна партія є головним захисником інтересів жителів сільської місцевості, оскільки активно підтримує децентралізацію, розвиток малого та середнього сільськогосподарського підприємництва, і в цілому - відродження українського села. Тому на виборах в ОТГ Аграрна партія останні три роки впевнено входить до трійки лідерів поруч з такими політичними силами, як БПП і "Батьківщина", заявили у прес-службі.

"Сьогодні в суспільстві є запит на відродження українського села. Згідно з результатами соціологічного дослідження, проведеного влітку, 60% українських громадян бажають підтримки та розвитку сільської місцевості. Без сумнівів, в Аграрній партії достатньо досвідчених і професійних менеджерів, які працювали, працюють і будуть працювати на благо своїх громад", - сказав голова Аграрної партії Юрій Крутько.

У партії раніше заявили, що мають великі політичні амбіції. Високу підтримку виборців політики розраховують і під час парламентських виборів в 2019 році.