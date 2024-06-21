Аграрії звернулись до депутатів із вимогою не допустити підвищення цін на паливо

Українська зернова асоціація, яка об’єднує експортерів 90% української зернової продукції звернулась до депутатів Верховної ради стосовно планів підвищення акцизів на дизпаливо та бензин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення аграріїв.

Зерновики відзначили, що попри те, що законопроект 11256-2 подається як євроінтеграційний, він не враховує частина положень Директиви ЄC, яка передбачає зниження ставок акцизного збору на пальне для окремих галузей.

"Внаслідок підвищення акцизу на пальне, слід очікувати зростання витрат аграрного сектору під час збору врожаю на заправлення комбайнів та тракторів, здороження вартості автомобільних перевезень, підвищення собівартості перевезення Укрзалізниці, ризик додаткового росту залізничних вантажних тарифів. Окрім того, для малого та середнього бізнесу підвищення і так високих витрат на генераторне виробництво електроенергії під час відключень, високий ризик не окупності діяльності та простоїв", - говориться в зверненні.

Аграрії прогнозують ріст інфляції та здорожчання усіх товарів, за умови знаходження 67% українців за межею бідності.