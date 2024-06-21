ua en ru
Пт, 21 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Аграрії звернулись до депутатів із вимогою не допустити підвищення цін на паливо

П'ятниця 21 червня 2024 13:09
UA EN RU
Аграрії звернулись до депутатів із вимогою не допустити підвищення цін на паливо Фото: аграрії звернулись до депутатів із вимогою не допустити підвищення цін на паливо (Віталій Носас, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Українська зернова асоціація, яка об’єднує експортерів 90% української зернової продукції звернулась до депутатів Верховної ради стосовно планів підвищення акцизів на дизпаливо та бензин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення аграріїв.

Зерновики відзначили, що попри те, що законопроект 11256-2 подається як євроінтеграційний, він не враховує частина положень Директиви ЄC, яка передбачає зниження ставок акцизного збору на пальне для окремих галузей.

"Внаслідок підвищення акцизу на пальне, слід очікувати зростання витрат аграрного сектору під час збору врожаю на заправлення комбайнів та тракторів, здороження вартості автомобільних перевезень, підвищення собівартості перевезення Укрзалізниці, ризик додаткового росту залізничних вантажних тарифів. Окрім того, для малого та середнього бізнесу підвищення і так високих витрат на генераторне виробництво електроенергії під час відключень, високий ризик не окупності діяльності та простоїв", - говориться в зверненні.

Аграрії прогнозують ріст інфляції та здорожчання усіх товарів, за умови знаходження 67% українців за межею бідності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Паливо Верховна рада
NEWS
Як РПЦ "взяла в заручники" православну віру та виправдовує війну проти України
Як РПЦ "взяла в заручники" православну віру та виправдовує війну проти України
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України