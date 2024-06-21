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Аграрии обратились к депутатам с требованием не допустить повышения цен на топливо

Пятница 21 июня 2024 13:09
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Аграрии обратились к депутатам с требованием не допустить повышения цен на топливо Фото: аграрии обратились к депутатам с требованием не допустить повышения цен на топливо (Виталий Носас, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Украинская зерновая ассоциация, объединяющая экспортеров 90% украинской зерновой продукции обратилась к депутатам Верховной рады по планам повышения акцизов на дизтопливо и бензин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение аграриев.

Зерновики отметили, что, несмотря на то, что законопроект 11256-2 подается как евроинтеграционный, он не учитывает часть положений Директивы ЕС, которая предусматривает снижение ставок акцизного сбора на топливо для отдельных отраслей.

"В результате повышения акциза на горючее следует ожидать роста расходов аграрного сектора во время сбора урожая на заправку комбайнов и тракторов, удорожание стоимости автомобильных перевозок, повышение себестоимости перевозки Укрзализныци, риск дополнительного роста железнодорожных грузовых тарифов. Кроме того, для малого и среднего бизнеса повышение и так высоких затрат на генераторное производство электроэнергии при отключениях, высок риск не окупаемости деятельности и простоев", - говорится в обращении.

Аграрии прогнозируют рост инфляции и удорожание всех товаров при условии нахождения 67% украинцев за чертой бедности.

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