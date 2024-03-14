Аграрії вже повернули в Україну сотні мільйонів доларів валютної виручки, - НБУ

"Питання повернення валютної виручки є вкрай важливим для нас", - сказав він, зазначивши, що продаж валюти має прямий вплив на обсяг пропозиції на ринку та впливає на баланс між попитом та пропозицією.

Гелетій повідомив, що ініціативи НБУ, зокрема зменшення граничного строку повернення коштів по аграрній продукції зі 180 до 90 днів, які почали діяти з листопада 2023 року зараз вже приносять результати.

"Ми бачимо нарощення повернення валютної виручки аграрним сектором. Воно вимірюється сотнями мільйонів в місяць, це зростання", - сказав він.

Водночас Гелетій зазначив, що "це не кінець". "І ми продовжимо активну співпрацю з урядом, зокрема по удосконаленню критеріїв до верифікованих експортерів аграрної продукції. До списку верифікованих буде ще застосуватися новий критерій - це стан повернення валютної виручки", - сказав він.

Крім того, НБУ пропонує поширити цей підхід щодо верифікованих експортерів на інші галузі, окрім аграрного, повідомив Гелетій.

Нові правила

Національний банк України зменшив з 11 листопада 2023 року термін повернення валютної виручки для експортерів аграрної продукції у два рази - зі 180 до 90 днів.

Раніше голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що експортери станом на 1 вересня 2023 року не повернули в Україну близько 8 млрд доларів валютної виручки.

Крім того, Кабінет міністрів з 1 листопада почав реалізацію експериментального проекту з верифікації суб’єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану. Зокрема підприємець для включення в перелік експортерів повинен відповідати 4 критеріям.