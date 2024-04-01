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Аграрії просять Кабмін спростити бронювання працівників: зараз на це потрібно кілька місяців

Понеділок 01 квітня 2024 19:37
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Аграрії просять Кабмін спростити бронювання працівників: зараз на це потрібно кілька місяців Фото: Кабінет міністрів України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Внаслідок масової мобілізації агросектор відчуває нестачу кадрів, адже в сільських місцевостях населення активно мобілізували з перших днів війни. Водночас, через складну та тривалу процедуру бронювання, підприємства просто не встигають зберегти потрібних працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука.

"Бронювання в агросекторі є, але процес займає багато часу. Від початку моменту подачі документів до бронювання проходить 1-2 місяці. За цей час людина може бути мобілізована, а на її роботу розраховують на агропідприємстві! В Україні розроблявся проєкт електронного бронювання, яке має займати 1-2 доби. Ми дуже очікуємо його прийняття", - пояснив Марчук.

За його словами, внаслідок масової мобілізації агросектор відчуває гостру нестачу кадрів, адже в сільських місцевостях населення активно мобілізували з перших днів війни. Під час весняної та осінньої посівних кампаній людей не вистачає, тому процедура бронювання має бути спрощена для ефективнішої роботи.

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