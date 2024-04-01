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Аграрии просят в Кабмин упростить бронирование работников: сейчас на это уходит несколько месяцев

Понедельник 01 апреля 2024 19:37
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Аграрии просят в Кабмин упростить бронирование работников: сейчас на это уходит несколько месяцев Фото: Кабинет министров Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В результате массовой мобилизации агросектор испытывает нехватку кадров, ведь в сельских местностях население активно мобилизовали с первых дней войны. В то же время из-за сложной и длительной процедуры бронирования предприятия просто не успевают сохранить нужных работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука.

"Бронирование в агросекторе есть, но процесс занимает много времени. С начала момента подачи документов до бронирования проходит 1-2 месяца. За это время человек может быть мобилизован, а на его работу рассчитывают на агропредприятии! В Украине разрабатывался проект электронного бронирования, которое имеет занимать 1-2 суток. Мы очень ожидаем его принятия", - объяснил Марчук.

По его словам, в результате массовой мобилизации агросектор испытывает острую нехватку кадров, ведь в сельских местностях население активно мобилизовали с первых дней войны. Во время весенней и осенней посевных кампаний людей не хватает, поэтому процедура бронирования должна быть упрощена для более эффективной работы.

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