Аграрії можуть безкоштовно отримати засоби для зберігання зерна: як подати заявку

Нагадаємо, що на початку місяця норвезька рада у справах біженців (NRC) в Україні відкрила прийом заявок на отримання багатоцільової грошової допомоги.

Детальніше про те, хто та як, може отримати допомогу, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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