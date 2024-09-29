RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Аграрии могут бесплатно получить средства для хранения зерна: как подать заявку

Фото: аграрии могут получить средства хранения зерна (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские аграрии могут получить средства для временного хранения зерна. Программа работает в 9 областях страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный аграрный реестр.

В ГАР открыта регистрация для получения средств временного хранения зерна - рукавов - емкостью 200 тонн каждый.

Они предназначены для агропроизводителей, возделывающих от 50 до 10 000 га земли на территории.

  • Днепропетровской,
  • Донецкой,
  • Запорожской,
  • Николаевской,
  • Одесской,
  • Сумской,
  • Харьковской,
  • Херсонской,
  • Черниговской области.

Инициатива реализуется при финансовой поддержке международных партнеров.

Конечный срок подачи заявок - 6 октября 2024 года.

Напомним, что в начале месяца норвежский совет по делам беженцев (NRC) в Украине открыл прием заявок на получение многоцелевой денежной помощи.

Подробнее о том, кто и как может получить помощь, можно узнать в материале РБК-Украина.

Читайте также, как зарегистрироваться для участия в Национальном Кэшбеке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
аграрії