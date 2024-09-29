Аграрии могут бесплатно получить средства для хранения зерна: как подать заявку

Напомним, что в начале месяца норвежский совет по делам беженцев (NRC) в Украине открыл прием заявок на получение многоцелевой денежной помощи.

Подробнее о том, кто и как может получить помощь, можно узнать в материале РБК-Украина.

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