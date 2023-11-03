Аграрії компенсують втрати від закриття "зернового коридору" та обмежень в ЄС, - прогноз НБУ

"Більший урожай та швидше розширення експортних логістичних можливостей сприяли підвищенню прогнозу експорту продовольчих товарів. Надалі очікується певне відновлення експортних надходжень за рахунок подальшого розширення пропускної здатності альтернативних шляхів, зокрема через дунайські порти, та нового морського коридору", - йдеться в огляді.

За даними НБУ, це дасть змогу до кінця першого півріччя 2024 року компенсувати цьогорічні втрати експорту від припинення роботи "зернового коридору" та торговельних обмежень на українську агропродукцію з боку країн ЄС, які за припущеннями НБУ діятимуть до кінця поточного року.

Втрати від торговельних обмежень на українську агропродукцію з боку країн ЄС у 2023 році оцінюються НБУ у 800 млн доларів, у тому числі 300 млн доларів очікуються в IV кварталі.

Базовий сценарій прогнозу враховує припущення щодо відсутності роботи "зернового коридору" до закінчення активної фази війни. Однак очікується подальше функціонування альтернативних морських шляхів експортних поставок як продовольчої, так і металургійної продукції.

Суттєве розширення потужностей морських перевезень поліпшить не лише поточну ситуацію для українських експортерів, а й стане стимулом із нарощування виробництв. Це сприятиме жвавішому економічному відновленню та зростанню експортних надходжень, йдеться в огляді.

Зерновий коридор та обмеження сусідніх країн ЄС

У липні 2023 року Росія заявила про вихід з зернової угоди та почала завдавати удари по українських портах й зерновій інфраструктурі. Вже 10 серпня Україна відкрила тимчасові коридори для цивільних торгових суден.

Єврокомісія вводила тимчасову заборону на експорт зерна з України до п’яти країн ЄС з початку травня до 15 вересня. Попри офіційне скасування Єврокомісією ці країни частково продовжили дію ембарго.