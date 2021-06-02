Аграриям в Украине упростят доступ к программам господдержки
Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что аграрии смогут получить упрощенный доступ к программам господдержки. Правительство утвердило основы функционирования и администрирования Государственного аграрного реестра.
Об этом он сообщил в своем Telegram.
"Реализация этого проекта не только сделает распределение программ государственной поддержки более публичным и прозрачным, но и улучшит взаимодействие между сельхозпроизводителями и государством. Это прежде всего о честных правилах игры и партнерских отношениях государства и бизнеса", - подчеркнул Шмыгаль.
По словам премьера, запуск аграрного госреестра важен в контексте запуска рынка земли.
"Отсутствие в Украине единой электронной системы сельхозпроизводителей существенно тормозило процесс предоставления аграриям поддержки и дальнейшего распределения средств", - пояснил глава правительства.
Напомним, в Украине появится Государственный аграрный реестр. Верховная рада в конце осени одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №3295.
В конце года документ подписал глава государства Владимир Зеленский.
Как писало РБК-Украина, Шмыгаль заявил, что открытие рынка земли будет способствовать росту цен на сельскохозяйственные земли в Украине. Запуск рынка должен состояться с 1 июля.