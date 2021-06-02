ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Аграриям в Украине упростят доступ к программам господдержки

Новина українською →
Украина, Среда 02 июня 2021 16:03
Аграриям в Украине упростят доступ к программам господдержки Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что аграрии смогут получить упрощенный доступ к программам господдержки. Правительство утвердило основы функционирования и администрирования Государственного аграрного реестра.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Реализация этого проекта не только сделает распределение программ государственной поддержки более публичным и прозрачным, но и улучшит взаимодействие между сельхозпроизводителями и государством. Это прежде всего о честных правилах игры и партнерских отношениях государства и бизнеса", - подчеркнул Шмыгаль.

По словам премьера, запуск аграрного госреестра важен в контексте запуска рынка земли.

"Отсутствие в Украине единой электронной системы сельхозпроизводителей существенно тормозило процесс предоставления аграриям поддержки и дальнейшего распределения средств", - пояснил глава правительства.

Напомним, в Украине появится Государственный аграрный реестр. Верховная рада в конце осени одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №3295.

В конце года документ подписал глава государства Владимир Зеленский.

Как писало РБК-Украина, Шмыгаль заявил, что открытие рынка земли будет способствовать росту цен на сельскохозяйственные земли в Украине. Запуск рынка должен состояться с 1 июля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Кабинет Министров Украины аграрии Денис Шмыгаль
NEWS
Правительство разрешило АЗС поднять цены на бензин и дизтопливо
Правительство разрешило АЗС поднять цены на бензин и дизтопливо
DAILY
В режиме ожидания. Как Украина продвигается к членству в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина В режиме ожидания. Как Украина продвигается к членству в НАТО