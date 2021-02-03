Аграрии вышли на протест под Раду, требуют создать ВСК из-за действий Сытника

Фото: протест под Верховной радой (ukranews.com)

Около пяти тысяч аграриев вышли к Верховной рады и Кабинету министров Украины на митинг с требованием прекратить давление Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) на предприятия агрохолдинга "Укрлендфарминг". Аграрии утверждают, что уже уничтожено 37 предприятий.

Об этом сообщают "Украинские новости" с места событий.

Работники агрохолдинга обвиняют непосредственно директора НАБУ Артема Сытника в уничтожении предприятий и требуют от депутатов защитить их рабочие места и создать Временную следственную комиссию для расследования давления Сытника на их агрохолдинг.

Кроме того, аграрии положили у здания Верховной рады похоронные венки с названиями уничтоженных предприятий и раздавали "последние яйца из закрытых из-за давления НАБУ птицефабрик" из 22 областей Украины.

"Полтора года длится это давление на нас. Уже год мы просим президента, Верховную раду, Кабинет министров услышать нас и разобраться с незаконными действиями Артема Сытника, который сознательно уничтожает аграрные предприятия. Из-за давления НАБУ мы уже были вынуждены закрыть 37 предприятий: ферм, птицефабрик. И будем вынуждены закрывать еще, если эта война Сытника с селом не прекратится. Уже 13 тысяч людей оказались без работы, государство уже потеряла 1,5 млрд налогов. Если депутаты нас и сегодня не услышат, не создадут ВСК для расследования деятельности Сытника, все дальнейшие потери для бюджета, эти искалеченные судьбы людей, которые останутся без работы - все это будет уже и их прямая ответственность", - заявил операционный директор "Укрлендфарминга" Галина Ковток.

Напомним, НАБУ последние полтора года расследует ранее закрытое из-за отсутствия состава преступления дело против бывшего и.о. главы НБУ Александра Писарука и акционера агрохолдинга Олега Бахматюка дело о рефинансировании VAB банка.

Выводы экспертиз, заявления НБУ и результаты проверок Фонда гарантирования вкладов опровергают обвинения НАБУ, а сам акционер агрохолдинга обвиняет директора НАБУ Сытника в личной мести: советник сестры Бахматюка был главным свидетелем на суде, который признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в совершении коррупционного правонарушения.

В конце января 2021 года Печерский суд Киева признал наличие конфликта интересов чиновников НАБУ и необоснованность подозрений. Это решение подтвердил и Апелляционный суд Киева.

"Укрлендфарминг" - один из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и животноводством. Предприятия агрохолдинга расположены в 22 областях Украины. Акционером агрохолдинга является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.