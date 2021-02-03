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Аграрії вийшли на протест під Раду, вимагають створити ТСК через дії Ситника

Київ, Середа 03 лютого 2021 13:21
Аграрії вийшли на протест під Раду, вимагають створити ТСК через дії Ситника
Фото: протест під Верховною радою (ukranews.com)
Автор: РБК-Україна

Близько п’яти тисяч аграріїв вийшли до Верховної ради й Кабінету міністрів України на мітинг з вимогою припинити тиск Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) на підприємства агрохолдингу "Укрлендфармінг". Аграрії стверджують, що вже знищено 37 підприємств.

Про це повідомляють "Українські новини" з місця подій.

Працівники агрохолдингу звинувачують безпосередньо директора НАБУ Артема Ситника у знищенні підприємств і вимагають від депутатів захистити їхні робочі місця та створити Тимчасову слідчу комісію для розслідування тиску Ситника на їх агрохолдинг.

Крім того, аграрії поклали біля будівлі Верховної ради похоронні вінки з назвами знищених підприємств і роздавали "останні яйця з закритих через тиск НАБУ птахофабрик" з 22 областей України.

Аграрії вийшли на протест під Раду, вимагають створити ТСК через дії Ситника

"Півтора року триває цей тиск на нас. Вже рік ми просимо президента, Верховну раду, Кабінет міністрів почути нас і розібратись з незаконними діями Артема Ситника, який свідомо знищує аграрні підприємства. Через тиск НАБУ ми вже були змушені закрити 37 підприємств: ферм, птахофабрик. І будемо змушені закривати ще, якщо ця війна Ситника з селом не припиниться. Вже 13 тисяч людей опинились без роботи, держава вже втратила 1,5 млрд податків. Якщо депутати нас і сьогодні не почують, не створять ТСК для розслідування діяльності Ситника, всі подальші втрати для бюджету, ці скалічені долі людей, які залишаться без роботи - все це буде вже і їхня пряма відповідальність", - заявив операційний директор "Укрлендфармінгу" Галина Ковток.

Нагадаємо, НАБУ останні півтора року розслідує раніше вже закриту за відсутністю складу злочину справу проти колишнього в.о. голови НБУ Олександра Писарука та акціонера агрохолдингу Олега Бахматюка справу щодо рефінансування VAB банку.

Висновки експертиз, заяви НБУ і результати перевірок Фонду гарантування вкладів спростовують звинувачення НАБУ, а сам акціонер агрохолдингу звинувачує директора НАБУ Ситника в особистій помсті: радник сестри Бахматюка був головним свідком на суді, який визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у вчиненні корупційного правопорушення.

Наприкінці січня 2021 року Печерський суд Києва визнав наявність конфлікту інтересів чиновників НАБУ і необґрунтованість підозр. Це рішення підтвердив і Апеляційний суд Києва.

"Укрлендфармінг" - один з найбільших українських агропромислових холдингів, що займається вирощуванням сільськогосподарських культур і тваринництвом. Підприємства агрохолдингу розташовані у 22 областях України. Акціонером агрохолдингу є український бізнесмен Олег Бахматюк.

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