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Аграрии и "Укрэнерго": кто удержал обменный курс около 26 гривен/доллар

Новина українською →
Киев, Среда 10 ноября 2021 12:39
Аграрии и "Укрэнерго": кто удержал обменный курс около 26 гривен/доллар Фото: курс доллара находится в районе 26 гривен благодаря аграриям и "Укрэнерго" (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский

Обменный курс находится на нетипичном как для осени уровне. Все потому, что продажа долларов растет в то время, как из-за низкой активности импортеров спрос на валюту в этом году меньше обычного.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Игра против доллара. Как аграрии и "Укрэнерго" поддержали курс гривны".

В ситуации с нынешним курсом ключевую роль сыграли внешние факторы. В частности, на спрос влияют высокие цены газа на европейских хабах, из-за чего импортеры не спешат с закупкой топлива. А предложение валюты обеспечивают аграрии, продавая рекордный урожай зерновых по высоким ценам.

Как отметил директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин, на украинском внутреннем рынке продолжается приток валюты от экспорта зерновых.

"С начала июля из Украины уже экспортировано 19,4 млн тонн зерновых, включая 12,4 млн тонн пшеницы", - отметил он.

В то же время ведущий эксперт департамента казначейства и финансовых рынков ОТП Банка Антон Куринной полагает, что валютная выручка пока что сильно превышает спрос на валюту, в том числе за счет аграриев, IT-компаний. А импорт ослаблен из-за нового локдауна.

Трейдер группы ICU Виталий Сивач убежден, что аграрный экспорт не являются доминирующим фактором.

"Дебютный выпуск облигаций НЭК "Укрэнерго" является главной движущей силой на этой неделе", - пояснил он.

По его словам, на продаже еврооблигаций "Укрэнерго" получит 825 млн долларов, которые будут продаваться на межбанке со средним дневным объемом около 500 млн долларов.

Напомним, ранее аналитики спрогнозировали, каким будет курс доллара в ноябре.

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Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Игра против доллара. Как аграрии и "Укрэнерго" поддержали курс гривны