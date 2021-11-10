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Каким будет курс доллара в ноябре: прогноз аналитиков

Новина українською →
Киев, Среда 10 ноября 2021 12:16
Каким будет курс доллара в ноябре: прогноз аналитиков Фото: курс доллара в ноябре будет выше 26 гривен (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский

Курс доллара в ноябре будет колебаться в диапазоне 26-27 гривен. Причем этот коридор вполне может продержаться и до конца года.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Игра против доллара. Как аграрии и "Укрэнерго" поддержали курс гривны".

Нынешнее укрепление гривны связано с тем, что компания "Укрэнерго" выпустила еврооблигации, чтобы погасить задолженность перед производителями "зеленой" энергетики. Но как только они получат эти средства, то начнут скупать доллары для расчетов с кредиторами.

"Эти покупки могут сдвинуть курс в обратную сторону. Затем может подключиться покупка природного газа и удобрений на следующий сезон. Карантин также может оказать давление на гривну", - полагает трейдер группы ICU Виталий Сивач.

По его мнению, все эти факторы могут сдвинуть курс с текущих 26 до 28,50 гривен/доллар в течение 2-3 месяцев. Он также прогнозирует, что в ноябре гривна останется в коридоре 26,50-27 гривен/доллар.

"Возможно, этот коридор будет держаться до конца года", - добавил Сивач.

В то же время ведущий эксперт департамента казначейства и финансовых рынков ОТП Банка Антон Куринной не исключает, что минимумы по курсу протестируют уровень 26 гривен/доллар. А если Нацбанк позволит, то курс может опуститься до 25,90 гривен/доллар.

Курс в ноябре, по мнению Куринного, будет в коридоре 26-26,30 гривен/доллар.

Напомним, ранее старший аналитик Альпари Вадим Иосуб рассказал, что в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне до 25,95 гривен на межбанке.

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