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Аграрії та "Укренерго": хто втримав обмінний курс близько 26 гривень/долар

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Київ, Середа 10 листопада 2021 12:39
Аграрії та "Укренерго": хто втримав обмінний курс близько 26 гривень/долар Фото: курс долара знаходиться в районі 26 гривень завдяки аграріям і " Укренерго "(Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський

Обмінний курс знаходиться на нетиповому як для осені рівні. Все тому, що продаж доларів зростає в той час, як через низьку активність імпортерів попит на валюту в цьому році менше звичайного.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Гра проти долара. Як аграрії та "Укренерго" підтримали курс гривні".

У ситуації з нинішнім курсом ключову роль зіграли зовнішні чинники. Зокрема, на попит впливають високі ціни газу на європейських хабах, через що імпортери не поспішають із закупівлею палива. А пропозицію валюти забезпечують аграрії, продаючи рекордний урожай зернових за високими цінами.

Як зазначив директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін, на українському внутрішньому ринку триває приплив валюти від експорту зернових.

"З початку липня з України вже експортовано 19,4 млн тонн зернових, включаючи 12,4 млн тонн пшениці", - зазначив він.

У той же час провідний експерт департаменту казначейства і фінансових ринків ОТП Банку Антон Курінний вважає, що валютна виручка поки що сильно перевищує попит на валюту, в тому числі за рахунок аграріїв, IT-компаній. А імпорт ослаблений через новий локдаун.

Трейдер групи ICU Віталій Сівач переконаний, що аграрний експорт не є домінуючим фактором.

"Дебютний випуск облігацій НЕК "Укренерго" є головною рушійною силою на цьому тижні", - пояснив він.

За його словами, на продажу єврооблігацій "Укренерго" отримає 825 млн доларів, які будуть продаватися на міжбанку із середнім денним обсягом близько 500 млн доларів.

Нагадаємо, раніше аналітики спрогнозували, яким буде курс долара в листопаді.

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Гра проти долара. Як аграрії та "Укренерго" підтримали курс гривні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гра проти долара. Як аграрії та "Укренерго" підтримали курс гривні