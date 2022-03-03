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Аграрии Ровенской области отправили в Киев шесть вагонов пшеницы

Автор: Константин Широкун

Аграрии Ровенской области отправили в Киев 6 вагонов зерна пшеницы. Все для того, чтобы обеспечить хлебом украинских военных и жителей столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Ровенской ОГА.

Агропредприятия Ровенской области скооперировались и отправили в столицу шесть вагонов с пшеницей, которую используют для выпекания хлебобулочных изделий. Хлеб направят военным, а также жителям столицы. Кроме того, во всем ровенском регионе на максимальные мощности переведено производство муки, хлеба, молочных и мясных продуктов.

Напомним, с начала вторжение России 24 февраля Украина перешла на военное положение.

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