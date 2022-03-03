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Аграрії Рівненської області відправили до Києва шість вагонів пшениці

Автор: Константин Широкун

Аграрії Рівненської області відправили до Києва 6 вагонів зерна пшениці. Все для того, щоб забезпечити хлібом українських військових і жителів столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Рівненської ОДА.

Агропідприємства Рівненської області скооперувалися і відправили до столиці шість вагонів з пшеницею, яку використовують для випікання хлібобулочних виробів. Хліб направлять військовим, а також жителям столиці. Крім того, у всьому Рівненському регіоні на максимальні потужності переведено виробництво борошна, хліба, молочних і м'ясних продуктів.

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії 24 лютого Україна перейшла на воєнний стан.

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