Аграрии Ровенской области отправили в Киев шесть вагонов пшеницы
Вагоны с пшеницей (Фото: agrotrend.com.ua)
Аграрии Ровенской области отправили в Киев 6 вагонов зерна пшеницы. Все для того, чтобы обеспечить хлебом украинских военных и жителей столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Ровенской ОГА.
Агропредприятия Ровенской области скооперировались и отправили в столицу шесть вагонов с пшеницей, которую используют для выпекания хлебобулочных изделий. Хлеб направят военным, а также жителям столицы. Кроме того, во всем ровенском регионе на максимальные мощности переведено производство муки, хлеба, молочных и мясных продуктов.
Напомним, с начала вторжение России 24 февраля Украина перешла на военное положение.
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