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Аграрії Рівненської області відправили до Києва шість вагонів пшениці

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Четвер 03 березня 2022 14:41
Аграрії Рівненської області відправили до Києва шість вагонів пшениці Вагони з пшеницею (Фото: agrotrend.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Аграрії Рівненської області відправили до Києва 6 вагонів зерна пшениці. Все для того, щоб забезпечити хлібом українських військових і жителів столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Рівненської ОДА.

Агропідприємства Рівненської області скооперувалися і відправили до столиці шість вагонів з пшеницею, яку використовують для випікання хлібобулочних виробів. Хліб направлять військовим, а також жителям столиці. Крім того, у всьому Рівненському регіоні на максимальні потужності переведено виробництво борошна, хліба, молочних і м'ясних продуктів.

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії 24 лютого Україна перейшла на воєнний стан.

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