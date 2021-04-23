Аграрии поддержали проведение земельного референдума

"Мы убеждены, что решение о том, как распорядиться национальным достоянием и разрешить ли свободную покупку и продажу земли, должен принимать только ее законный владелец - народ Украины. Единственным способом определить волю народа является общенациональный референдум", - говорится в резолюции круглого стола.

Во время выступления председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обратилась к присутствующим с призывом объединиться и разработать совместный план действий для противодействия распродаже украинской сельскохозяйственной земли.

"Беда в Украине масштабная, и защищать Украину надо тоже масштабно. Если мы сейчас не можем полагаться на Конституционный суд, потому что он был намеренно разгромлен, чтобы лишить возможности принять решение о неконституционности закона о продаже земли без референдума, то нам надо консолидироваться вокруг резолюции о том, что мы будем защищать украинскую землю всеми доступными путями. Одно из направлений - это референдум. Его быстро провести не получится, но в связи с социологией 75% людей против продажи земли и 83% против продажи иностранцам. Нам очень нужно, чтобы мы все были вместе. Все, кто понимает, что делают со страной", - заявила Тимошенко.

По мнению президента Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины Ивана Томича, властная команда проталкивает закон о распродаже сельскохозяйственной земли только в интересах иностранных финансовых групп.

"По состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывается 16660 фермерских хозяйств. Для сравнения - когда в Польше открывали рынок земли, у них было почти 2 миллиона фермеров. Поверьте, нет сегодня в Украине фермера или селянина, который может участвовать в рынке земли. Это вердикт для них в условиях нашей правовой и финансово-кредитной системы. Поэтому распродажа украинской земли делается сугубо для иностранцев. А то, что власть нас убеждает в обратном, - это цинизм и ложь", - убежден Иван Томич.

Эту позицию разделяет и президент "Украинской аграрной конфедерации" Леонид Козаченко, который считает, что запускать "оборот земли" в таком формате, который сегодня осуществляется, недопустимо.

"Мы посчитали доходность гектара земли за 2019 год, получается, что украинские фермеры получают в 117 раз меньше прибыли, чем немецкие. Мы не можем открывать рынок земли в такой турбулентности, в такой деградации системы государственного управления, которая не обосновывает какие шаги, когда принимаются нелогичные решения, как ликвидация министерства аграрной политики. Даже если бы в законе было все идеально и не было возможности купить землю у иностранцев, а только фермер, который работает и живет на этой земле, у него просто нет финансовых ресурсов, чтобы выкупить и оформить ее в свою собственность. Этот процесс надо остановить и навести порядок, сделать понятную и прозрачную систему и гарантировать реальный доступ фермеров к этому активу", - добавил Леонид Козаченко.

В свою очередь, руководитель Центра аграрных реформ, доктор экономических наук Любовь Молдаван отметила международный опыт открытия рынка земли и подчеркнула, что в Украине пытаются ввести худшую из возможных систем.

"Купить землю за собственные сбережения ни один фермер в мире не может, поэтому вся мировая практика базируется на том, что в каждой стране создается двух - или трёхуровневая система специализированного долгосрочного льготного кредитования покупки земли малыми или средними фермерскими хозяйствами. Это аксиома! То, что предлагается у нас, - худшая система для государства, потому что она затратная, и самая не доступная для селянина, потому что льготный кредит в таком случае получит не среднее предприятие и не фермер, а большая трансконтинентальная компания. Нигде и никогда в мире рынок земли не открывался раньше, чем был решен этот вопрос. Мы, ученые, это готовы подтвердить документально", - отметила Любовь Молдаван.