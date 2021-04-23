Аграрії підтримали проведення земельного референдуму

"Ми переконані, що рішення про те, як розпорядитися національним надбанням і чи дозволити вільну купівлю та продаж землі, має ухвалювати лише її законний власник - народ України. Єдиним способом визначити волю народу є загальнонаціональний референдум", - йдеться в резолюції круглого столу.

Під час виступу голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко звернулася до присутніх із закликом єднатися та розробити спільний план дій для протидії розпродажу української сільськогосподарської землі.

"Біда в Україні масштабна, і захищати Україну треба теж масштабно. Якщо ми зараз не можемо покладатися на Конституційний суд, тому що його було навмисно розгромлено, щоб позбавити можливості ухвалити рішення про неконституційність закону про продаж землі без референдуму, то нам треба консолідуватися навколо резолюції про те, що ми захищатимемо українську землю всіма доступними шляхами. Один з напрямків - це референдум. Його швидко провести не вийде, але згідно з соціологією 75% людей проти продажу землі і 83% проти продажу іноземцям. Нам дуже потрібно, щоб ми всі були разом. Всі, хто розуміє, що роблять з країною", - заявила Тимошенко.

На думку президента Асоціації фермерів та землевласників України Івана Томича, владна команда проштовхує закон про розпродаж сільськогосподарської землі тільки в інтересах іноземних фінансових груп.

"Станом на 1 січня 2021 року в Україні нараховується 16660 фермерських господарств. Для порівняння - коли в Польщі відкривали ринок землі, у них було майже 2 мільйони фермерів. Повірте, немає сьогодні в Україні фермера чи селянина, який може брати участь в ринку землі. Це вердикт для них в умовах нашої правової та фінансово-кредитної системи. Тому розпродаж української землі робиться суто для іноземців. А те, що влада нас переконує у зворотному, - це цинізм і брехня", - переконаний Іван Томич.

Цю позицію також поділяє президент "Української аграрної конфедерації" Леонід Козаченко, який вважає, що запускати "обіг землі" в такому форматі, який сьогодні здійснюється, неприпустимо.

"Ми порахували прибутковість гектару землі за 2019 рік, виходить, що українські фермери отримують в 117 разів менше прибутку, ніж німецькі. Ми не можемо відкривати ринок землі у такій турбулентності, в такій деградації системи державного управління, яка не обґрунтовує жодні кроки, коли приймаються нелогічні рішення, як-от ліквідація міністерства аграрної політики. Навіть якби в законі було все ідеально й не було можливості в іноземців купити землю, а тільки фермер, який працює і живе на цій землі, у нього просто немає фінансових ресурсів, щоб викупити й оформити її у свою власність. Цей процес треба зупинити і навести порядок, зробити зрозумілу й прозору систему та гарантувати реальний доступ фермерів до цього активу", - додав Леонід Козаченко.

Своєю чергою, керівник Центру аграрних реформ, доктор економічних наук Любов Молдаван наголосив на міжнародному досвіді відкриття ринку землі та наголосила, що в Україні намагаються запровадити найгіршу з можливих систем.

"Купити землю за власні збереження жоден фермер у світі не може, тому вся світова практика базується на тому, що в кожній країні створюється дво- чи триджерельна система спеціалізованого довгострокового пільгового кредитування купівлі землі малими чи середніми фермерськими господарствами. Це аксіома! Те, що пропонується у нас, - найгірша система для держави, бо вона затратна, і найнедоступніша для селянина, бо пільговий кредит в такому випадку одержить не середнє підприємство і не фермер, а велика трансконтинентальна компанія. Ніде й ніколи у світі ринок землі не відкривався раніше, ніж було вирішено це питання. Ми, вчені, це готові підтвердити документально", - зауважила Любов Молдаван.