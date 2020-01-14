Аграрии инициировали проведение всеукраинского вече

Представители украинского селянства и фермерства, объединенные в Штаб защиты родной земли, объявляют о подготовке народного вече. Аграрии, несогласные с намерением властей распродать сельскохозяйственную землю, требуют снять с рассмотрения Верховной Рады соответствующий закон. Об этом во время пресс-конференции в Верховной Раде сообщила сопредседатель Объединенного штаба защиты украинской земли Ольга Ходаковская, передает РБК-Украина.

"Мы инициируем проведение всеукраинского народного вече, которое станет площадкой для волеизъявления украинского народа, ведь согласно Конституции украинский народ является единственным источником власти в Украине. Цель народного веча - защитить украинскую землю, остановить принятие антиконституционных и антинародных законопроектив, защитить Конституцию", - отметила Ольга Ходаковская.

Аграрии убеждены, что судьба украинской земли не может решаться в кулуарах между отдельными политиками, иностранными агентами, так же как через политические торги. Эти вопросы должны быть предметом общенациональной дискуссии.

"Не было создано ни одной рабочей группы, которая бы разработала модель земельной реформы. Ни одна поправка, которая была предоставлена ​​представителями украинского селянства, фермерства, гражданского общества, не было учтено в этих законопроектах. Зато сплошные нарушения - регламента и Конституции", - добавила Ходаковская.

Она напомнила, что сейчас на рассмотрении Конституционного суда находится представление с требованием признать нормы законопроекта, который открывает земельный рынок, такими, которые не отвечают Конституции.

Представители штаба надеются, что Конституционный Суд примет решение, в котором четко укажет, что только украинский народ должен сказать на всеукраинском референдуме, как он видит развитие своих территорий.

Напомним, во вторник, 14 января, по всей стране продолжаются мирные акции протеста аграриев, участие в которых принимают тысячи людей. По словам президента Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Николая Стрижака, своими протестами фермеры хотят заставить президента Владимира Зеленского услышать мнение селян.