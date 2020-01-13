Аграрии анонсировали бессрочные акции протеста по всей Украине

Фото: протесты под Верховной Радом (УНИАН)

Аграрии призвали всех неравнодушных украинцев стать на защиту национальных интересов

Объединенный штаб защиты родной земли заявил о начале бессрочных акций протеста против принятия Верховной Радой закона об распродаже черноземов. Аграрии призвали всех неравнодушных украинцев стать на защиту национальных интересов. Об этом сообщила сопредседатель Объединенного штаба защиты украинской земли Ольга Ходаковская на пресс-конференции в Киеве в понедельник, передает РБК-Украина.

"14 января в 7:45 в правительственном квартале мы начинаем нашу бессрочную акцию. Мы переходим в другую плоскость действий. Также мы будем инициировать народное вече, которое имеет юридическую силу и влияние на органы законодательной и исполнительной власти. Мы призываем всех неравнодушных присоединиться, чтобы под стенами Верховной Рады мы совместными усилиями могли отстоять нашу землю", - сообщила Ольга Ходаковская.

Она озвучила требования Объединенного штаба защиты земли: провести встречу с президентом Владимиром Зеленским, который "услышал лоббистов крупных транснациональных корпораций и крупного бизнеса, но не услышал украинского крестьянина"; отозвать законопроект о так называемом рынке земли, так как он противоречит Конституции Украины; создать рабочую группу по разработке комплексной земельной реформы, которая бы работала в интересах украинского общества и в которую вошли бы украинские специалисты, а не иностранные аферисты.

В свою очередь, президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Николай Стрижак напомнил, что против распродажи украинской земли выступают три четверти украинцев. Он призвал селян самоорганизовываться и противостоять антигосударственным действиям власти.

"К сегодняшней ситуации привела несостоятельность действующей власти. Они обещали одно, а делают совершенно противоположное. Они заставляют нас, селян, выйти, потому что по факту то, что нам предлагают, - это земельная реформа с элементами рабовладельческого общества", - считает Николай Стрижак.

Еще один участник пресс-конференции - председатель общественного союза "Аграрный союз Украины" Геннадий Новиков - считает, что принятие президентским монобольшинством закона о распродаже земли оставит страну без перспектив.

"Если мы продадим нашу землю транснациональным корпорациям, то именно они будут управлять страной. Весь украинский народ должен подняться и сказать решительное "нет! "распродаже собственного богатства", - убежден Геннадий Новиков.